Хоккей на Олимпиаде, Финляндия — Словакия: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча

Сборные Финляндии и Словакии встретятся 18 февраля в полуфинальном матче мужского турнира на зимних Олимпийских играх в Китае. Игра пройдёт в Пекине, начало — в 7:10 мск.

В прямом эфире матч Финляндия — Словакия на ОИ-2022 покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты не сомневаются в победе сборной Финляндии. Ставки на победу суоми в основное время принимаются с коэффициентом 1.45: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1450 рублей.

Победа сборной Словакии доступна за 6.20, ничья после трёх периодов — за 5.50. На тотал больше 4.5 шайбы дают 1.72, на тотал меньше 5.5 шайбы — 2.25.

Итоговая победа сборной Финляндии оценена в 1.24, выход Словакии в финал идёт за 4.55. Коэффициент на победу финнов с форой (-1.5 шайбы) — 1.75.

Прогноз на матч Финляндия — Словакия.

Прогноз на матч Россия — Швеция.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.