Хоккей на Олимпиаде, Финляндия — Словакия: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча

Сборные Финляндии и Словакии встретятся 18 февраля в полуфинальном матче мужского турнира на зимних Олимпийских играх в Китае. Игра пройдёт в Пекине, начало — в 7:10 мск.
В прямом эфире матч Финляндия — Словакия на ОИ-2022 покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты не сомневаются в победе сборной Финляндии. Ставки на победу суоми в основное время принимаются с коэффициентом 1.45: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1450 рублей.
Победа сборной Словакии доступна за 6.20, ничья после трёх периодов — за 5.50. На тотал больше 4.5 шайбы дают 1.72, на тотал меньше 5.5 шайбы — 2.25.
Итоговая победа сборной Финляндии оценена в 1.24, выход Словакии в финал идёт за 4.55. Коэффициент на победу финнов с форой (-1.5 шайбы) — 1.75.
Прогноз на матч Финляндия — Словакия.
Прогноз на матч Россия — Швеция.
Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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