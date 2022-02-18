Россия — Швеция: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/2 финала Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1/2 финала Олимпиады, в котором сыграют Россия и Швеция.



Ставка: ТМ 4 за 2.56.



«Интересно, что, по мнению букмекеров, Россия в этом матче считается фаворитом, причем солидным. На проход России дают 1.65, а на шведов — 2.21. Это любопытно.



Швеция мне нравится на этом турнире, хотя у нее был уже один прокол. С финнами вели 3:0 и упустили победу в овертайме. Финны сумели их дожать.



Посмотрите, как шведы сыграли с канадцами. Первые два периода были на ноль. Очень равный матч. При этом Швеция показывала очень хорошую игру в обороне. Ларс Юханссон — красавчик, ничего не пропускал. В третьем периоде шведы реализовали свой шанс как раз после потери канадцами шайбы в своей зоне. Второй гол был отправлен уже в пустые ворота. В целом шведы очень надежно сыграли в обороне.



Не будем забывать, что Швеция примерно таким же составом играла против России на Кубке Первого канала в декабре. Тогда Россия выиграла со счетом 1:0. В третьем периоде все решил один гол Войнова.



Если учесть, как сборная России играет на этом турнире, то мы понимаем, что команда Жамнова хочет видеть от себя на этой Олимпиаде, особенно в плей-офф. Очень осторожная игра в защите. В первом периоде против Дании позволили сопернику нанести всего один бросок. Очень здорово отбирали шайбу сзади. Думаю, что со Швецией будет примерно такая же игра.



В этом матче я бы не стал гадать, кто победит, но Россия мне не кажется фаворитом. Игра будет малорезультативная и тугая. Свою игру Россия до сих пор ищет. Для меня сборная России — это сборная «рандом». Она может удивить как в одну, так и в другую сторону. Я бы рисковал в этом матче и брал ТМ 4 за 2,56», — сказал Лысенков.

Прогноз на матч Россия — Швеция.

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