Россия — Швеция: прогноз Виталия Славина на полуфинал Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч полуфинала олимпийского турнира в Пекине Россия — Швеция.



Ставка: победа России и ТМ 5.5 за 3.00.



«На мой взгляд, России на этом турнире откровенно везёт. Пожалуй, Швеция – это самый удобный соперник, какого можно только представить. Вспомним, что мы с ним относительно недавно играли на Кубке Первого канала и выиграли хоть и минимально 1:0, но победили. Этот матч показал, что ждать от Швеции, как ее обыгрывать.



В чем сила шведов? Это всем давно известно – системная игра с упором на оборону. В защите они действуют компактно, но один игрок постоянно находится в отрыве, что нужно учитывать. Плюс отличная техника катания. Другое дело, что в этой сборной нет звезд. Вообще, меня потрясает состав шведов – там только два игрока моложе 25 лет. Непривычно, обычно много молодежи было. В этот раз «старики» –

13 человек от 30 лет и более, т.е. очень опытная команда. Но звезд они с неба не хватают.



В чем наша сила? Сергей Фёдоров прекрасно знает возможности вратаря шведов Юхансcона, который играл в ЦСКА, а потом перешел в СКА, и как остановить Уолмарка – главную ударную силу сборной Швеции. Ни в коем случае нельзя удаляться, потому что шведы в каждом матче реализовывали большинство. С финнами они это сделали трижды.



Со шведами важно очень аккуратно начать, ни в коем случае нельзя пропускать первыми, потому что во всех матчах группового этапа Швеция по ходу матча вела 3:0. Надеюсь, что наша команда все это учтет, тем более мы показали, что умеем играть от обороны. Думаю, что должна сказаться длительная подготовка в Новогорске. Сейчас мы должны выйти на пик формы и сил нам точно должно хватить на сбалансированную игру.



Есть смысл поставить все-таки на наших, так как шведы нам по зубам. У нас талантливая команда, ребята хотят показать себя, чтобы рано или поздно уехать в НХЛ. У нас заиграли лидеры – Воинов в полном порядке, Гусев стал раздавать передачи в каждом матче, Нестеров забивает, Шипачев наконец-то забил. У нас есть несколько вариантов розыгрыша большинства.



Главное — не удаляться, оказывать давление впереди, заставляя соперника нарушать правила, и тогда в большинстве можно будет решить исход поединка. Я предлагаю поставить на победу сборной России при тотале меньше 5,5», — сказал Славин.

Прогноз на матч Россия — Швеция.



Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».



Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич».