Россия – Швеция: ставка Владимира Плющева на игру 1/2 финала Олимпиады-2022

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Россия – Швеция.
Ставка: ТМ 5 за 1.56.
«Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России выиграла и вышла в финал, но, честно говоря, в этот исход мало верится. Особенно после того, что мы увидели на групповом турнире и в матче ¼ финала. Минимум идей, полное отсутствие креатива и огромное везение – вот, что можно сказать о четырех сыгранных матчах команды Алексея Жамнова на нынешней Олимпиаде.
Шведы – не чехи и, тем более, не датчане или швейцарцы. Шведы ошибок не простят, забросят парочку шайб и «сядут» в оборону. Если сборная России попадет в такую ситуацию, как она будет из нее выбираться – сказать очень сложно. Очевидно, что атака сборной на нынешнем турнире слаба.
По непонятным причинам не взяли тех, кто мог как раз бы добавить остроты в игру команды. Обе команды будут играть от обороны и большого количества шайб не будет точно. Велика вероятность того, что победитель будет определен за пределами основного времени. Все же поставлю тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.
Прогноз на матч Россия — Швеция.
Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».
Ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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