Россия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на полуфинальный матч ОИ-2022 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира Россия — Швеция.



Ставка: победа Швеции в основное время за 3.02.



«Страшнее русского хоккея на этой Олимпиаде только русский биатлон. Но наши люди – самые добрые и терпеливые на свете, поэтому Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков не застрелили Эдуарда Латыпова на финише эстафеты, хотя имели на это полное моральное право, да и патронов у них, в отличие от Латыпова, оставалось ещё много. Но пусть с биатлонными авгиевыми конюшнями разбирается Дмитрий Губерниев, а мы вернёмся к хоккею, где тоже хочется встать на четвереньки и выть матерно.



На сегодняшний день хоккейная сборная России провела на Олимпиаде четыре матча. В них наша команда трижды отползла или отскочила от команд третьего сорта и проиграла самой унылой и убогой вроде бы элитной Чехии, которая не смогла на этой Олимпиаде выползти из 1/8 финала, за что чехов сейчас ракообразят и насекомят на родине. С таким бэкграундом мы как-то умудрились выползти в так называемую медальную зону, но теперь-то команды третьего сорта закончились. И в полуфинале нам придётся сыграть со шведами, которые сами не бог весть какие и с кучей проблем, но на фоне наших выглядят Колоссом Родосским.



Смею предположить, что на четвертьфинальной стадии наши победы закончились и впереди нас ждут два унылых поражения и «деревянные» медали. Почему такое произойдёт? Потому что рыба гниёт с головы. Вот, скажем, пассажиры и лётчики летят в одном самолёте. Более того, они занимаются почти одним и тем же делом: сидят в креслах. Более того, некоторые пассажиры провели в воздухе больше времени, чем пилоты. Но вряд ли вы захотите, чтобы кто-нибудь из этих пассажиров рулил вашим самолётом, потому что жить хочется. Более того, были в лётном деле такие специальности, как штурман и бортинженер. Эти и вовсе рядом с лётчиками сидели и помогали им вести самолёт. Но за штурвал их пускали только после полугодовой переподготовки и нескольких вылетов в роли стажёров. Так почему же мы считаем, что в хоккее долгая игра в самой сильной лиге мира автоматически делает из игроков тренеров уровня КХЛ и сборной? Почему, чёрт побери, они со сборной начинают, когда должны ей заканчивать?



Как говорил великий Виктор Тихонов: «Природу не обманешь». И кухарка всё-таки не может управлять государством, в чём нам и придётся убедиться сперва в полуфинале, а затем и в матче за третье место. Мы бы ещё могли посоперничать с канадцами, которые сами раздолбаи ещё те, а в КХЛ и вовсе быстренько отучаются играть, а шведы спокойно, без особых нервных надрывов прихлопнут нас, вполне возможно, что и вовсе насухо. Вы скажете, что я жесток и непатриотичен? Вы не представляете, как я хочу ошибиться, но… «Природу не обманешь». И самому так грустно-грустно…» — сказал Лебедев.

Прогноз на матч Россия — Швеция.



Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».



Ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.