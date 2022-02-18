Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

«Ювентус» — «Торино»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Торино».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.48.

«26-й тур итальянской Серии А откроет интереснейшая встреча — туринское дерби нас ждёт. «Ювентус» дома примет «Торино». Несмотря на форму и позиции команд в чемпионате, они почти всегда выдают яркие противостояния.

Туринские дерби часто бывают непредсказуемые. А учитывая, что в этом сезоне даже «Ювентус» не блещет стабильными победами, ожидать от их игры можно практически всего чего угодно. У них уже богатая история противостояний.

«Ювентус» в своём последнем матче Серии А смог «отползти» на последних минутах. Сравнял он счёт в игре с «Аталантой». Хотя по игре туринцы выглядели неплохо, хорошо в состав влился Влашич. Да и в целом в последнее время «Ювентус» выглядит солидно и хорошо играет в обороне. Мало что позволяет команда Аллегри в своей штрафной соперникам.

Думаю, матч с «Торино» пройдёт похожим образом. «Старая синьора» не даст сопернику много свободы, сыграет она строго. А впереди сейчас «Ювентусу» есть кому забивать. Может, в играх с лидерами Серии А он ещё недостаточно окреп, чтобы легко побеждать. Однако таких соперников, как нынешний «Торино», подопечные Аллегри способны обыграть без особых проблем.

Сам же «Торино» идёт в середине таблицы, к чему многие давно привыкли. Правда, не может победить клуб в трёх матчах кряду. За это время он дважды уступил и один раз сыграл вничью. Причём все эти встречи «быки» провели с нижестоящими соперниками. Нетрудно представить, как выступит клуб в игре с командой с четвёртого места таблицы.

В общем, думаю, что «Ювентус» легко справится с «Торино» и выиграет, не пропустив. Предлагаю поставить на его победу с сухим счётом», — сказал Калиниченко.

Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

«Ювентус» — «Торино». Команда Алексея Миранчука останется без подарка «Ювентус» — «Торино». Команда Алексея Миранчука останется без подарка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022