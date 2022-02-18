«Ювентус» — «Торино»: прогноз Павла Занозина на игру Серии А

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино».



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Туринское дерби. Вообще, в Италии к этим матчам отношение особое. «Торино», даже несмотря на то, что относительный аутсайдер для таких встреч, будет из кожи вон лезть, чтобы отобрать очки у «Ювентуса» и обязательно забить. Как известно, «Ювентус» не любят в Турине, его любят по всей Италии и во всём мире, так как это суперклуб. Главная команда в Турине — это «Торино».



Думаю, что сам «Торино» сейчас способен некоторым образом помешать «Ювентусу». Нужно отметить, что «Торино» забивает почти в каждом матче. Последний раз не забивали в декабре в ворота «Интера», когда проиграли со счётом 0:1. После этого было несколько встреч с голами. Это было с достаточно сильными соперниками. Например, победа над «Фиорентиной» (4:0).



«Торино» должен забить «Ювентусу», несмотря на то что у «Юве» классная оборона. Здесь присутствуют страсть и желание, ненависть в каком-то роде может помочь. Пусть «Ювентус» может и победить, пусть «Ювентус» наверняка сам забьёт. Я бы отталкивался от номинальных гостей в этой встрече. Я бы поставил на «обе забьют» с коэффициентом 1.93. Хорошая котировка, которая опирается на оборону «Юве». Повторюсь, но мне кажется, что «Торино» забьёт почти наверняка», — сказал Занозин.

Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.



Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Салернитана» — «Милан».