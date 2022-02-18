«Ювентус» — «Торино»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Торино».



Ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 3.5 за 2.10.



«Серьёзный соперник у «Юве» будет – «Торино» здорово умеет выходить из обороны в атаку, без каких-то потерь подходит к дерби. Но все-таки смущают результаты «быков», потому что в последних двух турах проиграли «Венеции» и «Удинезе».



Нужно вспомнить, что в последние годы «Торино» редко берёт очки в туринских дерби. В последних пяти дерби была лишь одна ничья, а остальное — поражения. Последний раз «Торино» выигрывал в дерби в 2015 году, когда за «Ювентус» забил Пирло – так давно это было.



Думаю, что «Ювентус» здесь одержит победу. У «Юве» всё в порядке с составом, он усилился благодаря Закарии и Влаховичу. «Ювентус» не проигрывает в 11 матчах подряд в Серии А. Однако коэффициент на победу «Ювентуса» небольшой, поэтому надо его с чем-то смешать. Я предлагаю взять низ.



Если посмотреть на матчи «Торино» с большими командами, то наблюдается определённая тенденция – в пяти матчах «Торино» проиграл 0:1. Проигрывает, но борьбу навязывает. Мой прогноз – победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5», — сказал Шнякин.

Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.



Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.



Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».