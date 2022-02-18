Россия – Швеция: ставка Анатолия Емелина на полуфинал Олимпиады в Пекине

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Россия – Швеция.
Ставка: ТМ 4.5 за 1.86.
«До поры до времени команде Алексея Жамнова очень сильно везло. Можно сказать, удача была ее главным козырем в Пекине. Датчане теряли игроков из-за травм и бросали по штангам, швейцарцы забивали в свои ворота, сетка плей-офф складывалась в пользу России. Но в полуфинале слабых соперников не бывает. Настоящая Олимпиада для наших начинается только сейчас. И есть ощущение, что сборной России в игре со шведами придется очень нелегко.
Шведы – грамотная, хладнокровная, идеально обученная команда. Если уж Дания смогла временами перехватить у России лед, инициативу и территорию, «Тре крунур» способна воплотить такое преимущество в заброшенные шайбы. Вскрыть дисциплинированную защиту скандинавов будет крайне тяжело. Бросками защитников от синей шведов не возьмешь, набросы уткнутся в плотную игру у ворот, необходим креатив. Еще одним плюсом для шведов будет их вратарь Юханссон, который отлично знает манеру игры КХЛовцев.
Матч получится малорезультативным. Поставил бы на тотал меньше 4.5», — сказал Емелин.
Прогноз на матч Россия — Швеция.
Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».
Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич».
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