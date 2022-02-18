Россия — Швеция: ставка Михаила Зислиса на игру Олимпиады в Китае

Известный хоккейный эксперт Михаил Зислис сделал ставку на матч Олимпиады-2022 Россия — Швеция.
Ставка: ТМ 4.5 за 1.88.
«Полуфинал Олимпиады — не место для радикальных решений и тем более революций. Не сомневаюсь, что россияне и шведы будут действовать острожно, понимая огромную значимость матча. Зачем придумывать что-то новое, если раньше игровая модель приносила результат? Главные тренеры обеих команд Юхан Гарпенлёв и Алексей Жамнов при комплектовании своих сборных сделали ставку примерно на одни и те же принципы, пожертвовав индивидуально яркими мастерами в пользу более исполнительных и надёжных середняков.
Акцент на хорошее движение и разрушение позволил «Тре Крунур» в четвертьфинале перетерпеть канадцев — те за весь матч создали от силы два опасных момента у чужих ворот. Голкиперу СКА Ларсу Юханссону, пожалуй, лучшему в своём амплуа в КХЛ, не пришлось стоять на голове.
Ему очень здорово помогли полевые игроки, которые повязали соперника по рукам и ногам. Сборная России не очень быстрая команда, которая тоже любит на этом турнире обороняться количеством. Тотал матча меньше 4,5 шайб», — сказал Зислис.
Прогноз на матч Россия — Швеция.
Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».
Ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
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