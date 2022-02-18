Россия — Швеция: фрибет 2000 рублей к матчу 1/2 финала Олимпиады
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18 февраля пройдёт матч 1/2 финала Олимпиады-2022 по хоккею между сборными России и Швеции. Начало — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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