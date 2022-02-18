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Хоккей на ОИ-2022, Россия — Швеция: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча

Хоккей на ОИ-2022, Россия — Швеция: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча
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18 февраля в Пекине пройдёт полуфинальный матч Олимпиады по хоккею среди мужчин между сборными России и Швеции. Спортсмены выйдут на лёд в 16:10 мск, в прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».

Прогноз на матч Россия — Швеция.

Эксперты считают фаворитом сборную России. Поставить на победу подопечных Алексея Жамнова предлагается с коэффициентом 2.37: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2370 рублей. Победа Швеции доступна за 2.85, ничья после трёх периодов — за 4.35.

Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Ничья в первом периоде оценивается в 2.45.

На выход сборной России в финал ОИ-2022 можно поставить за 1.85. Победа Швеции с учётом овертайма и серии буллитов доступна за 2.05.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».

Ставка на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ».

Россия — Швеция, хоккей на ОИ-2022. Пора узнать, чего стоит «Красная машина» Россия — Швеция, хоккей на ОИ-2022. Пора узнать, чего стоит «Красная машина»
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