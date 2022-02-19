Лыжные гонки на Олимпиаде-2022, мужчины, 50 км, прямая трансляция марафона онлайн

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная гонка у мужчин на 50 км свободным стилем. Начало гонки — в 09:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».



Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований россиянина Александра Большунова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.30. Большунов уже выиграл в Пекине золото в скиатлоне, а также в эстафете. Кроме того, Александр стал бронзовым призёром в командном спринте и серебряным — в гонке на 15 км классикой.



Кроме него, в числе главных претендентов на медали аналитики выделяют также норвежцев Симена Крюгера (коэффициент 3.60) и Йоханнеса Клэбо (5.40).



В гонке также примут участие российские лыжники Денис Спицов (коэффициент 8.00), Артём Мальцев (60.00) и Иван Якимушкин (100.00).

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».