Лыжные гонки на Олимпиаде-2022, мужчины, 50 км, прямая трансляция марафона онлайн

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт лыжная гонка у мужчин на 50 км свободным стилем. Начало гонки — в 09:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований россиянина Александра Большунова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.30. Большунов уже выиграл в Пекине золото в скиатлоне, а также в эстафете. Кроме того, Александр стал бронзовым призёром в командном спринте и серебряным — в гонке на 15 км классикой.
Кроме него, в числе главных претендентов на медали аналитики выделяют также норвежцев Симена Крюгера (коэффициент 3.60) и Йоханнеса Клэбо (5.40).
В гонке также примут участие российские лыжники Денис Спицов (коэффициент 8.00), Артём Мальцев (60.00) и Иван Якимушкин (100.00).
Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».
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