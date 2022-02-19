Олимпиада-2022, коньки, мужчины, масс-старт, смотреть прямой эфир гонки онлайн

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт масс-старт у конькобежцев. Начало соревнований — в 10:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований конькобежца из Бельгии Барта Свингса. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 3.30. Кроме того, в числе главных претендентов также американец Джой Мантиа (коэффициент 5.20).



За 10.00 можно поставить на итальянца Андреа Джованни, голландца Йоррита Бергсма или россиянина Руслана Захарова.



Соревнования пройдут по следующим правилам: 24 спортсмена разобьют на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежцев из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6 400 метров), все конькобежцы стартуют одновременно. Победитель масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах (промежуточных финишах) и на финише.

Ставка на «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

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