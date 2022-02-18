Хоккей на ОИ-2022, Россия — Финляндия: когда играют, дата финала Олимпиады, где смотреть

Сборные России и Финляндии сыграют в финале мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине. Встреча состоится 20 февраля, начало запланировано на 7:10 мск.

В прямом эфире финал ОИ-2022 Россия — Финляндия покажет Первый канал.

Эксперты отдают небольшое преимущество сборной Финляндии. Ставки на победу Суоми в основное время принимаются с коэффициентом 2.40. Успех сборной России оценивается в 2.65, ничья после 60 минут — в 4.10.

На тотал больше 4.5 гола дают 2.15, на тотал меньше 4.5 гола — 1.83. Если обе команды забьют как минимум по два раза, зайдёт коэффициент 2.30.

Итоговая победа сборной России оценивается в 2.00. Если обладателем золотых медалей станет Финляндия, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.