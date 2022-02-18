Хоккей на ОИ-2022, Россия — Финляндия: когда играют, дата финала Олимпиады, где смотреть

Сборные России и Финляндии сыграют в финале мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине. Встреча состоится 20 февраля, начало запланировано на 7:10 мск.
В прямом эфире финал ОИ-2022 Россия — Финляндия покажет Первый канал.
Эксперты отдают небольшое преимущество сборной Финляндии. Ставки на победу Суоми в основное время принимаются с коэффициентом 2.40. Успех сборной России оценивается в 2.65, ничья после 60 минут — в 4.10.
На тотал больше 4.5 гола дают 2.15, на тотал меньше 4.5 гола — 1.83. Если обе команды забьют как минимум по два раза, зайдёт коэффициент 2.30.
Итоговая победа сборной России оценивается в 2.00. Если обладателем золотых медалей станет Финляндия, сыграет коэффициент 1.90.
Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».
Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.
- 18 февраля 2022
-
20:06
-
19:03
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
05:03
- 17 февраля 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00