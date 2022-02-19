Хоккей на ОИ-2022, Швеция — Словакия, матч за бронзу: смотреть онлайн 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится матч за третье место на хоккейном турнире среди мужчин. По итогам полуфиналов за бронзовые медали будут сражаться сборные Швеции и Словакии. Первое вбрасывание запланировано на 16:10 мск.

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В прямом эфире трансляцию из Китая покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами скандинавов. Заключить пари на сборную Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.56, а успех сборной Словакии оценён коэффициентом 5.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

Аналитики также считают, что матч за третье место в хоккейном турнире на Олимпиаде будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81.

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