Хоккей на ОИ-2022, Швеция — Словакия, матч за бронзу: смотреть онлайн 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится матч за третье место на хоккейном турнире среди мужчин. По итогам полуфиналов за бронзовые медали будут сражаться сборные Швеции и Словакии. Первое вбрасывание запланировано на 16:10 мск.
Почему сборная России по хоккею опять проиграет финнам?
В прямом эфире трансляцию из Китая покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами скандинавов. Заключить пари на сборную Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.56, а успех сборной Словакии оценён коэффициентом 5.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.
Аналитики также считают, что матч за третье место в хоккейном турнире на Олимпиаде будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81.
Прогноз на матч «Айлендерс» — «Монреаль».
Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».
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