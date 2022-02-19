Фигурное катание на Олимпиаде. Пары, произвольная программа: смотреть онлайн на «России 1»

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине спортивные дуэты выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 14:00 мск. Трансляцию из Китая покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».

Почему сборная России по хоккею проиграет финнам в финале?

Сборную России будут представлять три пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Ранее эксперты дали свой прогноз. Они считают главными претендентами в борьбе за золото по сумме двух программ китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цуй. Заключить пари в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1600 рублей.

Следующей в списке фаворитов идёт пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (4.00).

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».