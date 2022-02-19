Фигурное катание на Олимпиаде. Пары, произвольная программа: смотреть онлайн на «России 1»

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине спортивные дуэты выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 14:00 мск. Трансляцию из Китая покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».
Почему сборная России по хоккею проиграет финнам в финале?
Сборную России будут представлять три пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Ранее эксперты дали свой прогноз. Они считают главными претендентами в борьбе за золото по сумме двух программ китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цуй. Заключить пари в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1600 рублей.
Следующей в списке фаворитов идёт пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (4.00).
Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».
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