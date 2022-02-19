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Олимпиада 2022, кёрлинг, мужчины. Прямая трансляция финала: смотреть онлайн 19 февраля

Олимпиада 2022, кёрлинг, мужчины. Прямая трансляция финала: смотреть онлайн 19 февраля
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Олимпийские игры в Пекине подходят к концу. Сегодня, 19 февраля, пройдёт матч финала между мужскими сборными Великобритании и Швеции по кёрлингу. Начало запланировано на 9:50 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на сайте Matchtv.ru.

Эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами сборную Великобритании. Сделать ставку на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех шведской команды оценён в 2.10.

В полуфинале Великобритания одолела сборную США со счётом 8:4, а Швеция оказалась сильнее Канады (5:3). Напомним, что сборная России не сумела выйти в плей-офф, оказавшись на восьмом месте в таблице группового этапа.

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