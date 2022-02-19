Олимпиада 2022, кёрлинг, мужчины. Прямая трансляция финала: смотреть онлайн 19 февраля
Поделиться
Олимпийские игры в Пекине подходят к концу. Сегодня, 19 февраля, пройдёт матч финала между мужскими сборными Великобритании и Швеции по кёрлингу. Начало запланировано на 9:50 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на сайте Matchtv.ru.
Эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами сборную Великобритании. Сделать ставку на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех шведской команды оценён в 2.10.
В полуфинале Великобритания одолела сборную США со счётом 8:4, а Швеция оказалась сильнее Канады (5:3). Напомним, что сборная России не сумела выйти в плей-офф, оказавшись на восьмом месте в таблице группового этапа.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
06:00
- 18 февраля 2022
-
20:06
-
19:03
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
05:03
- 17 февраля 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
Партнерский контент