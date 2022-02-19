Швеция — Словакия: эксперты оценили шансы команд выиграть бронзу на Олимпийских играх

Эксперты считают, что наибольшие шансы выиграть бронзовые медали на Олимпиаде по хоккею среди мужчин имеет сборная Швеции. Коэффициент на её победу в основное время в букмекерских конторах составляет 1.56, что приблизительно равно 64% вероятности. Успех сборной Словакии оценён в 5.10.
Аналитики также считают, что матч будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.
Напомним, шведы проиграли в полуфинале сборной России по буллитам (1:2 Б), а словаки уступили сборной Финляндии, не забросив ни одной шайбы (0:2). Теперь команды Словакии и Швеции встретятся друг с другом в матче за третье место. Матч пройдёт сегодня, 19 февраля. Начало — в 16:10 мск.
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