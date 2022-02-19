Олимпиада-2022, коньки, женщины, масс-старт. Прямая трансляция: смотреть онлайн 19 февраля
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Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт масс-старт в конькобежном спорте среди женщин. Начало соревнований — в 10:45 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Сборную России будут представлять Елизавета Голубева и Елена Сохрякова.
Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований спортсменку из Нидерландов Ирене Схаутен. Сделать ставку на её победу можно с коэффициентом 1.55. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1550 рублей. Кроме того, в числе главных претенденток канадская спортсменка Ивани Блонден (коэффициент 6.60).
Если победу одержит россиянка Елизавета Голубева, сыграет коэффициент 35.00, что приблизительно равно 2,8% вероятности.
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