«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на главный матч 26-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.
«Поговорим об очень интересной игре чемпионата Англии – «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
Думаю, что до сих пор у всех перед глазами первый тайм в исполнении «Манчестер Сити» в Лиссабоне со «Спортингом». Ярчайшая игра, прекрасные моменты. «Сити» практически обеспечил себе проход дальше в Лиге чемпионов. Команда идёт на первом месте в чемпионате Англии, так что у неё всё хорошо – большая обойма игроков, есть кем заменить лидеров. Перед игрой в Лиссабоне Гвардиола давал отдых практически всей полузащите, это же он может сделать и в матче с «Тоттенхэмом», потому что у команды есть запас в чемпионате.
«Тоттенхэм» идёт на восьмом месте, у него не так всё хорошо, но при этом на три игры меньше. В случае победы в этих матчах лондонцы поднимутся в зону еврокубков. «Тоттенхэм» будет предельно мотивирован. Команда потерпела два домашних поражения, что не может радовать болельщиков и тренера.
Все команды, которые тренирует Конте, максимально дисциплинированные, выполняют тренерскую установку – очень чётко занимают свои зоны, особенно в обороне. Несмотря на то что игра будет проходит в Манчестере, «Тоттенхэм» навяжет очень вязкую борьбу, поэтому «Сити» будет нелегко атаковать.
«Тоттенхэм» будет играть на контратаках за счёт быстрых нападающих. В этом его сила. Игра может по-разному сложиться.
Думаю, что в этом матче будет много фолов и борьбы, но мало голов. Я бы не стал говорить, что в этом матче непременно победит «Манчестер Сити». Вполне возможна ничья или победа 1:0 «Тоттенхэма». Мой прогноз – тотал меньше 2.5 мяча».
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ».
Ставка на матч «Эспаньол» — «Севилья» с коэффициентом 2.20.
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