«Кристал Пэлас» — «Челси»: ставка Ивана Млечного на матч чемпионата Англии

Известный рэп-исполнитель и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ cезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.20.

«Кристал Пэлас» в этом сезоне, по сути, уже ни за что не борется. Команда является крепким середняком, который и в зону еврокубков не прыгнет, но при этом за выживание тоже бороться не будет.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».

В последнее время результаты у команды и вовсе неутешительные. Клуб не может справиться даже с «Брентфордом» и «Норвичем», которые находятся внизу турнирной таблицы, но вот хотя бы в 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» выйти смог.



Лондонский «Челси» совсем недавно выиграл клубный чемпионат мира. Очевидно, что у команды сейчас очень плотный график, при условии, что совсем скоро предстоят матчи Лиги чемпионов, плюс нужно параллельно готовиться к финалу другого английского кубка. Так что Тухелю приходится пользоваться игроками ротации. Понятное дело, что о каком-то чемпионстве «Челси» уже на 99,9% говорить не приходится, но всё же жертвовать чемпионатом и подпускать ближе конкурентов за места в Лиге чемпионов уж точно не хочется.



Не думаю, что этот матч станет чем-то умопомрачительным. Как мне кажется, Тухель понимает всю серьёзность своего календаря и будет правильно распределять игровые силы. Думаю, что «Челси» в этой встрече одержит победу, но мне не кажется, что стоит ожидать игры с большим количеством голов. Как мне кажется, «Челси» продолжит свою стабильную игру в низовые матчи. Мой прогноз на эту встречу — победа «Челси» и итоговый тотал меньше 2.5 мяча».

Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Норвич».