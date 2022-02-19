Финляндия — Россия на Олимпиаде: во сколько начало, какой канал покажет, трансляция матча

Сборные России и Финляндии сыграют в финале мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине.

Почему сборная России проиграет финнам в финале ОИ-2022?

Встреча состоится 20 февраля, начало запланировано на 7:10 мск. В прямом эфире трансляцию матча покажет Первый канал.

Эксперты уже дали свой прогноз, в котором отдают небольшое преимущество сборной Финляндии. Ставки на победу Суоми в основное время принимаются с коэффициентом 2.40. Успех сборной России оценивается в 2.65, ничья после 60 минут — в 4.10.



Ранее сборные Финляндии и России одержали победы в полуфинале. Финны обыграли сборную Словакии, не пропустив ни одной шайбы (2:0). Россияне завершили основное и дополнительное время встречи со сборной Швеции вничью, но оказались точнее в серии послематчевых буллитов.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».

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