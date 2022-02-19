«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (+1) за 2.91.

«Сити» — единоличный лидер чемпионата, набравший 63 очка. У «Сити» 20 побед, три ничьих и два поражения. 61 мяч забит и всего 14 пропущено. Команда Пепа Гвардиолы не знает поражений на протяжении уже 16 матчей подряд.

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Последняя неудача датируется 30 октября прошлого года, когда «горожане» дома уступили «Кристал Пэлас» (0:2). Год назад после 25 туров «Сити» также шёл на первом месте, но имел на семь очков меньше, голов забил на 12 меньше и на один гол меньше пропустил. Гвардиола и компания идут по чемпионскому графику даже с заметным опережением.



«Тоттенхэм» безрадостно проводит последние матчи. Два поражения подряд от «Саутгемптона» (2:3) и «Вулверхэмптона» (0:2). Причём матчи были дома. Эти поражения повергли в шок болельщиков и тренера Антонио Конте. В послематчевом интервью он сказал, что не находит объяснения пропущенным голам. «Тоттенхэм» опустился на восьмое место с 36 очками. 11 побед, три ничьих и восемь поражений. Разность мячей отрицательная — минус один: 28 на 29. Все это добыто после 22 проведённых игр. У «Тоттенхэма» ещё есть возможность нагнать и даже перегнать своих соперников. Год назад «Хотспур» больше забил и меньше пропустил. Отличие налицо.



Предстоящий поединок на «Этихаде» чрезвычайно важен прежде всего для «шпор», если они хотят попасть в еврокубки. Напомню, первый матч между этими командами состоялся в первом туре на «Тоттенхэм Стэдиум» и завершился неожиданной победой хозяев — 1:0. Гол тогда забил Сон. Между прочим, «шпоры» обыграли «Сити» без Гарри Кейна. Гвардиола отнёсся к этому поражению философски. Дальнейшие события подтвердили правоту испанца. Шансы на победу, безусловно, выше у «Ман Сити», но Антонио Конте со своими ребятами в состоянии преподнести сюрприз лидеру».

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