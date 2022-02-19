«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ, смотреть онлайн 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, состоится встреча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Главный матч 26-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад» в городе Манчестер.

Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прямая трансляция из Англии будет доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре Okko. Начало — в 20:30 мск.

Эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.35.

Аналитики также уверены, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Если забьёт Рияд Марез или Рахим Стерлинг, сыграет коэффициент 2.00. Гол Гарри Кейна доступен в букмекерских контрах с коэффициентом 3.20.

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