Джонни Уокер — Джамал Хилл: ставка Александра Емельяненко на бой UFC Fight Night 201

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился мнением на поединок UFC Fight Night 201 Джонни Уокер — Джамал Хилл.

Ставка: Джонни Уокер одержит победу за коэффициент 2.90.

«У Уокера яркий стиль. Он бьётся не на жизнь, а на смерть. Конечно, хочет устроить представление, шоу, без этого никуда. Такой он боец. Идёт в размены ударами, постоянно провоцирует соперника, но всё же техничен. Не впечатляют его результаты, но опыт точно за ним.



Хилл мне не так хорошо известен как боец. Насколько я знаю, бьётся в стойке, выжидает идеального момента, сам не лезет. Мне кажется, такой план у него на этот бой будет. Но я думаю, Уокер его разобьёт, он мне кажется более зрелым».