Джонни Уокер — Джамал Хилл: ставка Александра Емельяненко на бой UFC Fight Night 201
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился мнением на поединок UFC Fight Night 201 Джонни Уокер — Джамал Хилл.
Ставка: Джонни Уокер одержит победу за коэффициент 2.90.
«У Уокера яркий стиль. Он бьётся не на жизнь, а на смерть. Конечно, хочет устроить представление, шоу, без этого никуда. Такой он боец. Идёт в размены ударами, постоянно провоцирует соперника, но всё же техничен. Не впечатляют его результаты, но опыт точно за ним.
Хилл мне не так хорошо известен как боец. Насколько я знаю, бьётся в стойке, выжидает идеального момента, сам не лезет. Мне кажется, такой план у него на этот бой будет. Но я думаю, Уокер его разобьёт, он мне кажется более зрелым».
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