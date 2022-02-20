Хоккей на ОИ-2022, Россия — Финляндия, матч за золото: смотреть онлайн на Первом канале

Сегодня, 20 февраля, сборные России и Финляндии сыграют в финале мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде в Пекине. Встреча состоится на льду стадиона «Национальный», начало запланировано на 7:10 мск.

Что помешает сборной России победить финнов в финале ОИ-2022?

В прямом эфире финал ОИ-2022 Россия — Финляндия покажет Первый канал.



Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение сборной Финляндии. Ставки на победу Суоми в основное время принимаются с коэффициентом 2.40. Успех сборной России оценивается в 2.65, ничья после 60 минут — в 4.10.



На тотал больше 4.5 гола дают 2.15, на тотал меньше 4.5 гола — 1.83. Если обе команды забьют как минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 2.30.



На завершение встречи по итогам овертайма можно поставить с коэффициентом 3.98.

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