Лыжные гонки на ОИ-2022. Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км: смотреть онлайн

Олимпийские игры в Пекине подходят к концу. Сегодня, 20 февраля, состоится женский масс-старт в свободном стиле в лыжных гонках.
Финляндия — Россия: прогноз на финал ОИ-2022 по хоккею.
Гонка на 30 км стартует в 06:00 мск. Посмотреть онлайн прямую трансляцию можно будет на Первом канале.
Эксперты в своих прогноз считают главной претенденткой на победу австрийскую спортсменку Терезу Йохауг. заключить пари на её успех можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Также в тройку фаворитов входят американка Джессика Диггинс (8.00) и Фрида Карлссон из Швеции (11.00).
Если завоюет золотую медаль россиянка Наталья Непряева, сыграет коэффициент 15.00, что приблизительно равно 6% вероятности. На Юлию Ступак можно поставить за 30.00, а на Татьяну Сорину — за 50.00.
Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».
Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».
Ставка на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург» с коэффициентом 2.46.
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