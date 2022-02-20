Лыжные гонки на ОИ-2022. Женщины, масс-старт, свободный стиль, 30 км: смотреть онлайн

Олимпийские игры в Пекине подходят к концу. Сегодня, 20 февраля, состоится женский масс-старт в свободном стиле в лыжных гонках.

Финляндия — Россия: прогноз на финал ОИ-2022 по хоккею.

Гонка на 30 км стартует в 06:00 мск. Посмотреть онлайн прямую трансляцию можно будет на Первом канале.

Эксперты в своих прогноз считают главной претенденткой на победу австрийскую спортсменку Терезу Йохауг. заключить пари на её успех можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Также в тройку фаворитов входят американка Джессика Диггинс (8.00) и Фрида Карлссон из Швеции (11.00).

Если завоюет золотую медаль россиянка Наталья Непряева, сыграет коэффициент 15.00, что приблизительно равно 6% вероятности. На Юлию Ступак можно поставить за 30.00, а на Татьяну Сорину — за 50.00.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

Ставка на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург» с коэффициентом 2.46.