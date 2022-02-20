Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, смотреть онлайн: прямой эфир

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине пройдёт в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 15:00 мск. В прямом эфире трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

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Основной темой и основными героями церемонии закрытия Олимпиады в Пекине станут спортсмены. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции представитель оргкомитета Игр Янь Цзяжун.

Сообщается, что лыжник Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии. Большунов выиграл три золотые медали на Играх. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, мужской эстафете и марафоне на 28,4 км. Всего Александр завоевал в Пекине пять медалей.

На открытии Олимпиады в Китае флаг России несли хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

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