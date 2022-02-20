«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.02.
«Валенсия» после 24 туров текущего сезона записала на свой счёт семь побед и девять мирных исходов, что принесло 30 очков и 12-е место в турнирной таблице. В пяти последних турах оранжевые добыли всего два балла в матчах с «Севильей» и «Реалом Сосьедад».
Ставка с коэффициентом 2.46 на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург».
На счету каталонского клуба десять побед и девять мирных исходов, которые принесли 39 очков и четвёртую позицию в турнирной таблице.
В пяти последних турах «Барселона» дважды сыграла вничью и трижды праздновала успех – с «Мальоркой», «Алавесом» и «Атлетико». Последние встречи соперников радовали результативностью и обилием атак, при этом статистика в пользу сине-гранатовых.
«Барса» еле спаслась с «Эспаньолом», что омрачило радость после мощного поединка с «Атлетико». Я считаю, что «летучие мыши» выступают нестабильно, где яркие успешные матчи сменяются невыразительной игрой. Скорее всего, Хави воспользуется слабой стороной хозяев и настроит свою дружину на успех. Моя ставка – победа «Барселоны».
Ещё один прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»: красиво, но неэффективно.
Прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».
- 20 февраля 2022
-
08:45
-
08:00
-
05:00
-
04:00
- 19 февраля 2022
-
23:43
-
22:29
-
22:13
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:17
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
06:00
- 18 февраля 2022
-
20:06
-
19:03
-
19:00
-
18:00
-
17:00