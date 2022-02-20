«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.02.

«Валенсия» после 24 туров текущего сезона записала на свой счёт семь побед и девять мирных исходов, что принесло 30 очков и 12-е место в турнирной таблице. В пяти последних турах оранжевые добыли всего два балла в матчах с «Севильей» и «Реалом Сосьедад».

Ставка с коэффициентом 2.46 на матч «Сент-Этьен» — «Страсбург».

На счету каталонского клуба десять побед и девять мирных исходов, которые принесли 39 очков и четвёртую позицию в турнирной таблице.



В пяти последних турах «Барселона» дважды сыграла вничью и трижды праздновала успех – с «Мальоркой», «Алавесом» и «Атлетико». Последние встречи соперников радовали результативностью и обилием атак, при этом статистика в пользу сине-гранатовых.



«Барса» еле спаслась с «Эспаньолом», что омрачило радость после мощного поединка с «Атлетико». Я считаю, что «летучие мыши» выступают нестабильно, где яркие успешные матчи сменяются невыразительной игрой. Скорее всего, Хави воспользуется слабой стороной хозяев и настроит свою дружину на успех. Моя ставка – победа «Барселоны».

Ещё один прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»: красиво, но неэффективно.

Прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».