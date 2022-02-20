«Боруссия» Д — «Боруссия» М: ставка Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Ставка: «Боруссия» Мёнхенгладбах победит с азиатской форой (+1) за 1.88.

«Встреча двух «Боруссий» ждёт нас в очередном туре немецкого чемпионата. На этот раз дортмундцы дома примут гладбахцев. Ещё в прошлом сезоне это была бы встреча двух топовых соперников. Однако сейчас гости совсем сдали позиции.

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«Боруссия» Мёнхенгладбах уже совсем не так страшна, как в предыдущие два сезона. С уходом тренера ушла и аура «середняка», способного отобрать очки даже у «Баварии». Сейчас гладбахцы идут ниже середины таблицы Бундеслиги, на 13-м месте. Они борются за то, чтобы не попасть в зону вылета.



Но само собой, в этой встрече всё зависит от «Боруссии» Дортмунд. Она осталась всё той же второй лучшей командой Германии. Сейчас жёлто-чёрные располагаются на второй строчке и отстают от «Баварии» на шесть баллов. В прошлом туре мюнхенцы вновь проиграли не самому сильному сопернику и позволили дортмундцам сократить отставание. Однако «Боруссия» и сама сейчас время от времени теряет очки.



Клуб из Дортмунда подойдёт не в самом свежем состоянии к этому матчу. В четверг он играл в 1/16 финала Лиги Европы с «Рейнджерс». Причём шотландский клуб, который многие считали андердогом в их противостоянии, смог уверено победить (4:2). Нельзя сказать, что «Боруссия» в той игре не заслужила такого поражения. Уж слишком много свободы дала она шотландцам.



Также стоит упомянуть, что «Боруссия» снова будет играть без травмированного Холанда. Как было видно в игре с «Рейнджерс», не хватает без норвежца огневой мощи жёлто-чёрным. Посмотрим, как они справятся с не самой сильной командой Бундеслиги.



В общем, я сейчас не настолько сильно уверен в победе «Боруссии» Дортмунд. Клуб показал не самую удачную игру в Лиге Европы. Сейчас ему будет непросто добыть победу в игре с гладбахцами. Предлагаю такую ставку — азиатская фора (+1) на «Боруссию» Мёнхенгладбах».

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