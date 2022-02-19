Финляндия — Россия: прогноз Максима Лебедева на финал Олимпиады по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия.

Ставка: Финляндия выиграет золотые медали за 1.90.

«После нашей полуфинальной победы над шведами о нём говорят все и везде. И даже мои однокашники, далёкие от хоккея, всего за одну ночь стали большими профессионалами в этом деле и авторитетно заявляют: «Да что ты в этом понимаешь!».



Если честно, то уже ничего не понимаю. Вроде сборная ничего не меняла ни в своей игре, ни в своём настрое. Но она уже в финале, а уж какой был матч со шведами – это просто неописуемо. Как защитники Брестской крепости в 1941 году. До 22 июня о них никто ничего не знал, и на разборки с этим форпостом вермахт отводил максимум четыре часа. В их подготовке, в запасах вооружения и боеприпасов ничего не изменилось, но после 22 июня о них узнал весь мир.



Вот и в нашей олимпийской хоккейной истории всё очень похоже, за исключением отсутствия человеческих жертв. Изменилось ли что-нибудь в игре нашей сборной? Да упаси господь! Как мучилась она на льду, так и продолжила мучиться со шведами. Появились ли какие-то новые нюансы в её игре, заработали новые тренерские концепции или кто-то заиграл так, как от него не ждали? Тоже нет. Но до полуфинала со шведами всё это вызывало практически ненависть. А на безответную рыжую голову тренерского штаба ежедневно выливались и нахлобучивались сотни ночных горшков. И лишь одно изменение случилось в полуфинале – у нас появилась команда. Которую такие битвы и создают. И теперь даже финны, такие великие и ужасные, уже не кажутся нам совсем уж непроходимыми.



А ведь у финнов, в отличие от нас, ещё и психологическая проблема: они никогда не были олимпийскими чемпионами по хоккею. Единственными из всех стран большой хоккейной шестёрки. Один раз у них был такой шанс, и с тех пор прошло уже 16 лет. Понятно, что бог любит троицу, но когда он даст горячим финским парням третий шанс – ему одному и известно. И в жизни нынешнего хоккейного поколения этого шанса, скорее всего, уже не будет. Поможет ли это психологическое давление финнам или, наоборот, заставит их совершать непреднамеренные ошибки – узнаем уже совсем скоро. Я же предположу, что в финале Олимпиады победит тот, кому это больше нужно, а больше это нужно всё-таки финнам. Матч будет ещё более упорным, чем полуфинальный, вполне может уйти за пределы основного времени, но финны в итоге забьют на одну шайбу больше, чем наши ребята, или вообще единственную шайбу в этом финале – и победят».