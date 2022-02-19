Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Финляндия — Россия: фрибет 2000 рублей к финальному матчу Олимпиады-2022

Финляндия — Россия: фрибет 2000 рублей к финальному матчу Олимпиады-2022
Комментарии

20 февраля пройдёт первый финальной матч Олимпиады-2022 по хоккею между сборными Финляндии и России. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022