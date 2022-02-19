«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
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19 февраля «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Начало — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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