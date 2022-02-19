Россия — Финляндия: ставка Виталия Славина на финал Олимпийских игр по хоккею в Пекине

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч финала олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия.

Ставка: итоговая победа России за 2.05.

«Вот мы и подошли к финишу олимпийского турнира. В финал вышли наши ребята, которые будут отстаивать звание олимпийских чемпионов. Соперник тот, который и ожидался – Финляндия. Сразу скажу, что я предлагаю ставить на победу России в матче в целом.



Почему я ставлю на наших? У Финляндии на этом турнире особой проверки ещё не было. Группу они прошли довольно легко. Я не беру матч со шведами, так как он подозрительный – не сгоняли ли они специально в ничейку, чтобы обе команды напрямую прошли в четвертьфинал? Матч со Словакией тоже был не очень убедительным. Словакам они еле-еле забросили одну шайбу, вторую – уже в пустые ворота. У словаков была масса шансов отыграться, только недостаток мастерства помешал им сравнять счёт.



На финнов будет давить близость победы. Финляндия никогда не становилась олимпийским чемпионом. В нашем составе ребята бывалые – семь олимпийских чемпионов, им не привыкать. Здесь моральное преимущество будет на нашей стороне.



Мы прекрасно знаем весь состав Финляндии – 18 человек играют в КХЛ. Бояться их не надо, а вот уважать – да. Мы прекрасно знаем все их возможности. Главное – компактно играть в защите и убегать в контратаки, так как одна ошибка может всё решить, как было в финале Олимпиады в Нагано, когда мы проиграли вбрасывание в своей зоне и пропустили шайбу.



Не нужен красивый хоккей в плей-офф, нужен надёжный хоккей. Тренеры именно под это и подбирали состав. Надеюсь, что таких ошибок, как в матче со шведами, когда нам забивали гол, не будет. Верим в нашу победу, болеем за наших. Надеюсь, что всё сложится хорошо».