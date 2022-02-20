«Лидс» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч 26-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.40.

«Лидс» – команда играющая, у Бьелсы по-другому не бывает. Возможно, им даже не хватает того прагматизма, который есть у других команд с сопоставимыми футболистами. Как бы там ни было, «Лидс» показывает симпатичный футбол. Думаю, что против «Манчестера» будет примерно то же самое. Может и не супероткрытый футбол, но и строго от обороны хозяева играть не будут.

Ставка на матч «Сельта» — «Леванте» с коэффициентом 2.05.

Что касается «Юнайтед», то после трёх подряд ничьих со счётом 1:1 последовала победа 2:0 (хоть и со вторым голом уже в добавленное время).



У «МЮ» большие проблемы во вторых таймах. Команда не может действовать продуктивно на протяжении всей игры: есть хороший отрезок в первом тайме и плохой – во втором.



И для меня загадка, почему так происходит. Поскольку футболисты подобраны очень сильные, способные играть все 90 минут в хороший футбол.



Последние пять игр Рангника – низовые. Думаю, что и с «Лидсом» голов много мы не увидим.



Во-первых, хозяевам очень нужны очки, команда недалеко от зоны вылета (а у «Манчестер Юнайтед» отобрать очки можно). Во-вторых, манкунианцам предстоит очень важная игра в ЛЧ против «Атлетико». Если гости забьют первый гол, то постараются счёт удержать.



Думаю, что результат может быть любым: 1:1, 1:0 или 0:1. Но тотал не будет пробит. Мой прогноз – ТМ (2.5)».

Ещё один прогноз на матч «Лидс» — «МЮ»: слишком скучно для АПЛ.

Ставка с коэффициентом 2.75 на матч «Фиорентина» — «Аталанта».

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».