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«Бавария» — «Гройтер Фюрт»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Гройтер Фюрт»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Германии
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 23-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Гройтер Фюрт».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 4 голов за 2.09.

«Мало кто знает, что «Бавария» — «Гройтер Фюрт» — это дерби, поэтому матч имеет особый статус. Впрочем, не нужно себя обманывать. После того как «Бавария» не сумела победить «Зальцбург» и ранее проиграла «Бохуму», команда сейчас очень злая.

Прогноз на матч «Герта» — «РБ Лейпциг».

В игре с «Гройтер Фюрт» «Бавария» постарается вернуться в своё нормальное состояние. Да, это дерби, и «Гройтер Фюрт» будет сопротивляться до тех пор, пока может. Но «Бавария» после нескольких неудачных матчей заиграет, как и раньше, будет злой, результативной, а «Гройтер Фюрт» под соперника подходит отлично. Я бы сказал, даже слабый для «Баварии».

Думаю, что может быть несколько вариантов. Во-первых, «Бавария» забьёт больше 4 мячей. «Бавария» вполне может забить и пять мячей. Даже вот недавно три забили «Лейпцигу». Предполагаю, что «Бавария» выиграет оба тайма, но тут не очень большой коэффициент, поэтому ИТБ1 (4) — мой прогноз.

Также обратите внимание на гол Левандовского, который забивает регулярно, даже когда «Бавария» уступает».

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

Ставка на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

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