«Лидс» — «МЮ»: прогноз Тимура Журавеля на матч английской Премьер-лиги

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 2.59

«Не меньше вашего переживаю относительно неудачной серии прогнозов. Снова подвёл «Манчестер Юнайтед», но и впереди у нас снова матч с участием манкунианцев. «Манчестер Юнайтед» отправляется в Лидс. Это очень принципиальный матч.

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«Лидс» в этом сезоне не очень хорош, у него большие кадровые проблемы. Не очень ровный график выступлений. Не совсем понятно, из чего выходить перед каждой игрой «Лидса». Но даже при всех проблемах «Лидс» остаётся верен себе: бежит в атаку, отправляет вперёд большие силы. Команда выглядит расхристанной, очень энергоёмкая игра, как это часто бывает у Марсело Бьелсы.



Если в домашней игре «Лидс» не изменит своим принципам, а нет никакого повода думать иначе, то будет результативная игра. Голы — это первый параметр.



«Манчестер Юнайтед» сумел одержать психологически важную победу над «Брайтоном». Сумел переломить вот тот неудачный тренд. Гол и удаление в составе «Брайтона» «МЮ» создал, когда много прессинговал. Этот психологический импульс, полученный в прошлом матче, поможет «МЮ» уверенно провести игру и против «Лидса». Игра «Лидса» очень хорошо ложится под то, что может показать «Манчестер».



Поэтому, с одной стороны, голы, а с другой — победа «МЮ». Если всё это совместить, то получится победа «МЮ» через тотал больше 2.5 мяча. Думаю, что «Лидс» не сможет набрать очков против не самого мощного, но очень опасного в деятелях соперника.



Логически я всё разложил так, как мне хотелось, но в футболе работает какая-то иная логика. Там логик много, и какая сработает — никто не знает. Просто получите удовольствие от футбола».

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