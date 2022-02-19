Владимир Юрзинов-младший дал прогноз на финал ОИ-2022 Россия — Финляндия

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший сделал прогноз на матч Россия — Финляндия в финале зимней Олимпиады в Пекине.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.65.

«Финны никогда прежде не становились олимпийскими чемпионами, этот фактор может давить на них дополнительно. Сборная России на кураже, победа над Швецией должна обеспечить эмоциональный подъём. Наши хоккеисты сделают всё возможное для успеха. У финнов полный порядок с организацией, они долго используют одну систему, играют под руководством одного тренера. В этом их сила.

Манера нашей игры в чём-то похожа на стиль финнов. В финале не жду высокой результативности. Решающим фактором будут действия голкиперов и спецбригад. Важна надёжная игра в защите, эффективность контратак. Нас ждёт встреча равных команд. Хочу пожелать нашей сборной успеха», – сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Почему сборная России проиграет Финляндии в финале ОИ-2022?

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Ставка на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.