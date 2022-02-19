Хоккей на ОИ-2022, Россия — Финляндия: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча

20 февраля в Пекине пройдёт финал мужского хоккейного турнира на зимней Олимпиаде — 2022 Финляндия — Россия. Стартовое вбрасывание состоится в 7:10 мск, в прямом эфире финал ОИ-2022 покажет Первый канал.

Эксперты не видят явного фаворита, но склоняются к победе сборной Финляндии. Поставить на Суоми предлагается с коэффициентом 2.38: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2380 рублей. Победа сборной России доступна за 2.83, ничья к исходу основного времени — за 4.10.



Аналитики не ждут от соперников результативного хоккея: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.42, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.68. Ничья в первом периоде оценена в 2.30, победа сборной России после 20 минут — в 3.20.

На итоговый успех сборной России предлагают поставить за 2.12. Если чемпионом станет Финляндия, зайдёт коэффициент 1.81.

Что помешает сборной России обыграть финнов в финале ОИ-2022?

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».

Ставка на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.