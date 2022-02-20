Егор Титов сделал прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре английской Премьер-лиги.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.82.

«Лидс» не очень удачно выглядит в последнее время. Команда очень много пропускает. Проиграли «Эвертону» — 0:3, сыграли 3:3 с «Астон Виллой», уступили «Ньюкаслу» 0:1. Даже в победном матче с «Вест Хэмом» пропустили два мяча. С такими дырами в защите будет сложно противостоять атаке «Манчестер Юнайтед».



«МЮ» не балует своих болельщиков результатами. Критика не заканчивается. Достаётся руководству, тренерам, футболистам, даже Криштиану Роналду. Из Кубка Англии команда вылетела, в чемпионате были две ничьи со скромными соперниками. Только в последнем туре удалось обыграть «Брайтон» (2:0). Может, это как-то всколыхнёт команду, тем более в преддверии Лиги чемпионов. Потенциал у «Манчестера» сумасшедший. Игрокам надо больше думать о футболе, а не о том, кто что сказал, кто что сделал. Тогда результат придёт — несмотря на то, кто сейчас тренирует команду.



Думаю, с разобранным «Лидсом» «МЮ» справляться должен. Ставлю на его победу. Уверен в ставке на 8 из 10».