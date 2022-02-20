«Питтсбург» — «Каролина»: ставка Павла Лысенкова на матч НЛХ с коэффициентом 4.50

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург» и «Каролина».

Ставка: победа «Питтсбурга» и тотал меньше 5.5 гола за 4.50.

«Это две топовые команды, которые к тому же бьются за первое место в столичном дивизионе – и «Питтсбург», и «Каролина» набрали по 70 очков. Опередить конкурента, выйти на первое место в группе пусть даже на время – это престижно.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Монреаль».

Тонус у команд сейчас более-менее одинаковый: «Пенс» одержали шесть побед в последних 10 матчах, «Каролина» — пять.



В составе у «Питтсбурга» здоровы все главные звёзды, что бывает не так часто. Многое в порядке с составом и у «Каролины». Где же искать зацепку? Эти команды даже в нынешнем сезоне не встречались.



Поверить трудно, но последний раз они играли ещё до эпохи коронавируса. 8 марта 2020 года – «Каролина» победила в Питтсбурге со счётом 6:2. Но это было словно в прошлой жизни. Уже почти два года пролетело, как с белых яблонь дым…



Я бы в этом матче взял кэф 4.50 на то, что «Питтсбург» победит в основное время и при этом тотал составит меньше 5.5 шайбы. Думаю, что команды после долгой разлуки будут присматриваться друг к другу – и сразу же в атаку сломя голову не полетят».

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Ювентус».

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Прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи».