«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: когда играют, дата матча Лиги чемпионов, где смотреть

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».
В прямом эфире трансляцию из Испании можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Атлетико» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён коэффициентом 3.20 (31%). На ничью предлагается поставить за 3.38.
За шесть туров группового этапа испанцы набрали семь очков и забили семь мячей. У английского клуба — 11 очков и 11 забитых мячей.
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.
Прогноз на матч «Удинезе» — «Лацио».
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