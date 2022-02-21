«Кальяри» — «Наполи»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Кальяри» – «Наполи».



Ставка: ТМ 3 за 1.74.



«Кальяри» примет дома «Наполи» в очередном туре итальянской Серии А. Думаю, в этой игре особой интриги нет. Все и так понимают, кто, скорее всего, победит.

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Сейчас в Серии А нужно следить сразу за тремя командами, если вас интересует судьба скудетто – «Миланом», «Интером» и «Наполи». Последний клуб первым вступил в борьбу за трофей. Долго лидировал. Однако в итоге миланские команды догнали представителя Неаполя.



Сейчас команда Спаллетти пока стоит на третьем месте в Серии А. Однако её отставание от соперников выше минимального. «Интер» обгоняет «Наполи» на одно очко, а «Милан» — на три. Так что интрига всё ещё присутствует тут. Сразу три команды борются за чемпионство.



Ну а соперник в этом туре у неаполитанцев совсем простой – «Кальяри». Про эту команду сказать особо нечего, кроме того, что ранее она часто шла в середине таблицы. Однако в этом сезоне клуб совсем плохо выступает и сейчас располагается в зоне вылета.



Хотя стоит отметить, что в последних турах «Кальяри» смотрелся достаточно неплохо. Он в трёх турах смог дважды сыграть вничью и один раз победить. Обыграла команда «Аталанту» из верхушки чемпионата (2:1).



Учитывая эти результаты «Кальяри», а также форму «Наполи», я не думаю, что нас тут ждёт разгром. Неаполитанцы на прошлой неделе провели тяжёлый матч с «Барселоной» в Лиге Европы. На выезде сыграла вничью команда Спаллетти (1:1).



В общем, не думаю, что «Наполи» станет активно играть в этом матче. Скорее всего, голов у них будет совсем немного. Так что предлагаю поставить на тотал меньше трёх мячей», — сказал Калиниченко.

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