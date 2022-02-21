Симона Халеп — Каролин Гарсия: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Дохе

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Дохе Симона Халеп — Каролин Гарсия.
Ставка: победа Гарсии с форой (+7) за 1.58.
«В последнее время казалось, что профессиональная карьера Халеп близится к финишной черте. Симона долгое время чередовала травмы, затем вышла замуж и проводила минимум времени в туре. В этом году румынка прервала многолетнее сотрудничество с Кейхиллом. Халеп не спешит с поисками замены, так как решила некоторое время тренироваться по индивидуальной программе.
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Халеп – универсальная теннисистка. Румынка умеет на корте все, может сыграть максимально надежно на задней линии, либо наоборот, в сверхагрессивной манере. При этом Симона уверенно держит мяч в корте и с форхенда, и с бэкхенда. Теннисистка успешна на всех типах покрытий.
Несколько лет назад Гарсия совершила рывок в рейтинге и была в топ-10 рейтинга. Казалось, француженка сможет закрепиться на таком уроне, но ничего подобного не произошло. У Каролин начался серьезный спад, который продолжается по сегодняшний день. В связи с этим теннисистка приняла решение сменить тренера (раньше работала со своим отцом). Правда, по сегодняшний день результатов нет, сплошные неудачи.
Гарсия действует на корте в сверхагрессивной манере. Француженка с первого удара пытается захватить инициативу и не боится выходить к сетке. Каролин обладает стабильным форхендом, но много ошибается с бэкхенда. В арсенале теннисистки также имеется неплохая подача. Но Гарсия не знает меры в риске, из-за этого чуть ли в каждом поединке допускает много невынужденных ошибок.
Нет сомнений в том, что у Халеп значительно больше шансов на победу. Симона близка к оптимальной форме, чего точно нельзя сказать о Гарсии. Но Каролин именно в больших матчах демонстрирует свою лучшую игру и ведет борьбу до последнего розыгрыша. Предлагаю поставить на победу Гарсии с форой (+7)», — сказал Перканюк.
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