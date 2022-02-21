Виктория Голубич — Андреа Петкович: прогноз Игоря Панкова на игру турнира WTA в Катаре

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Дохе Виктория Голубич — Андреа Петкович.



Ставка: победа Петкович за 2.29.



«В прошлом году Виктория Голубич здорово «пошумела» в туре, вошла в топ-50. Но стабильно продолжить играть на том же уровне явно у швейцарской теннисистки не получается.

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В новом сезоне не идет игра у Виктории, последние турниры провалила, в Дубае на прошлой неделе с трудом вырвала победу у Перы, но дальше во втором круге квалификации не справилась с Грачевой. В Дохе каких-либо достижений у нее нет, играла здесь один раз в 2020 году и не прошла квалификацию. Минимум вызывает сомнения статус фаворита нынешней Голубич в игре с опытной Петкович.



Андреа Петкович с начала года держит свой уровень. Осака, Крейчикова, Остапенко – только этим теннисистками проигрывала опытная немка. С Дохой у нее приятные воспоминания – четвертьфинал 2015 года и полуфинал 2016. В этом году на местных кортах Андреа успела более чем уверенно адаптироваться и достаточно уверенно прошла квалификацию.



С учётом последних результатов в этой паре напрашивается ставка на андердога. С большой долей вероятности будет нервный и напряженный матч, но как раз этим неуступчивую немку не удивишь», — сказал Панков.

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