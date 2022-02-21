Елена Остапенко — Осеан Доден: прогноз Ярослава Перканюка на игру турнира в Дохе

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Дохе Елена Остапенко — Осеан Доден.



Ставка: победа Доден с форой (+7) за 1.46.



«Последние годы выдались не лучшими для Остапенко. Латышка переживала спад и сериями проигрывала всем подряд. Всё дошло до того, что теннисистка начала только и делать, что менять тренеров. Поэтому победа Елены на турнире в Дубае стала неожиданной. На данный момент остается только догадываться, удастся ли теннисистке продолжить проводить матчи на таком уровне или это был кураж.

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Остапенко с любой точки на корте пытается атаковать. Поэтому часто случаются матчи, когда Елена проигрывает сама себе (из-за огромного количества невынужденных ошибок). В последнее время теннисистка наладила подачу и стала значительно меньше допускать двойных ошибок. Латышка способна с одного удара завершать розыгрыши и с форхенда, и с бэкхенда.



Несколько лет назад Доден получила серьезную травму запястья. Француженка долгое время не играла, из-за чего растеряла большинство рейтинговых очков и не один сезон пыталась вернуться на былые позиции. В результате Осеан добилась своего, но игру теннисистки нельзя назвать надежной, в неудачные день она может проиграть любой сопернице в туре.



Доден выделяется пушечной подачей. Но на этом все, во всех остальных аспектах француженка заметно проседает. Она с трудом держит мяч в корте, поэтому пытается уже с первого удара завладеть инициативой и диктовать свои условия. Осеан регулярно выходит к сетке, но уверенно забивает только смэши.



Остапенко одержала знаковую победу и провела в Дубае много упорных поединков. Елена не имела времени, чтобы восстановиться и всего через день сыграет в Дохе. Доден прошла квалификацию на турнир. Француженка прибилась к кортам, поэтому способна дать бой Остапенко. Осеан выиграет много легких очков за счет подачи и будет регулярно навязывать борьбу на приеме. Предлагаю поставить на победу Доден с форой (+7)», — сказал Перканюк.

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