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Элисон Риске — Магда Линетт: прогноз Игоря Панкова на встречу в Катаре

Элисон Риске — Магда Линетт: прогноз Игоря Панкова на встречу в Катаре
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Дохе Элисон Риске — Магда Линетт.

Ставка: победа Риске с форой (-2.5) за 1.71.

«Элисон Риске в 2022 году сполна уже воспользовалась своими шансами. На турнире в Аделаиде в январе американская теннисистка сыграла только два матча, но это не помешало ей пройти в финал, так как ещё в двух поединках соперницы снимались. Там же на старте она в очередной раз выиграла у своей сегодняшней соперницы — Магды Линетт.

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Очевидно, что польская теннисистка является для Элисон удобной соперницей. Назвать случайными пять поражений в разные периоды карьеры одной и второй никак нельзя.

Понятно, что любые серии прерываются. Но сегодня в Дохе в этой паре, похоже, не тот случай. Линетт на прошлой неделе в Дубае из-за травмы не смогла доиграть матч квалификации. Вряд ли за неделю она полностью восстановилась, а тут ещё и неудобная соперница на старте. Рейтинг позволяет ей стартовать в Дохе в основной сетке. Вполне возможно, что она не прочь получить призовые.

В любом случае Магда на сегодня не пребывает на пике формы, поэтому сенсации здесь не жду», — сказал Панков.

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Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

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