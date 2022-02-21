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Эксперты дали прогноз на выступления Фёдора Чалова за «Базель»

Эксперты дали прогноз на выступления Фёдора Чалова за «Базель»
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В минувшее трансферное окно форвард ЦСКА Фёдор Чалов на правах аренды перебрался в швейцарский «Базель».

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».

Россиянин уже успел провести три матча за новый клуб, голами в них он не отметился, зато отдал одну результативную передачу.

Букмекеры дали прогноз на выступления Чалова в текущем сезоне. Сделать ставку на то, что Чалов забьёт как минимум 4 гола за швейцарский клуб, можно с коэффициентом 1.72, это примерно 54% вероятности. Поставить на то, что результативность российского нападающего будет на уровне 3 гола или меньше, можно с коэффициентом 2.00 (46%).

23-летний форвард в этом сезоне забил 3 гола в 16 матчах за ЦСКА. Арендное соглашение с «Базелем» рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом в нём нет опции выкупа.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».

Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.

Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Нэшвилл».

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