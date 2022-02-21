«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько играют, где смотреть матч Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус».

В прямом эфире трансляцию из Испании можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Атлетико» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён коэффициентом 3.20 (31%). На ничью предлагается поставить за 3.38.



За шесть туров группового этапа испанцы набрали семь очков и забили семь мячей. У английского клуба — 11 очков и 11 забитых мячей.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».



Ставка на матч «Мидлсбро» — «Вест Бромвич» с коэффициентом 2.33.



Прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Нэшвилл».